“EmergenzaCasa 9”: dal Comune di Mondovì un sostegno a chi si trova in situazione di disagio abitativo

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Mondovì, la Caritas Diocesana di Mondovì e il Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.) promuove il progetto "Emergenza casa 9", volto a sostenere le famiglie in situazione di temporaneo disagio abitativo.

Potranno presentare domanda di accesso al contributo i residenti a Mondovì, conduttori intestatari di un contratto di locazione privato regolarmente registrato, ed in possesso dei requisiti riportati nell'avviso disponibile sul sito internet del Comune.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro Ascolto Caritas al numero 0174.45070 (il martedì dalle ore 9 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 11.30).

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo disponibile in formato digitale sul sito internet del Comune ed in formato cartaceo presso il Centro di Ascolto della Caritas (aperto a Mondovì, in via Funicolare 15, il martedì dalle ore 9 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, il giovedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 11.30) o presso l’espositore posizionato all’esterno del Palazzo Comunale (ingresso su corso Statuto), accessibile in orario di ufficio.