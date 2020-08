Garessio, al Drive In le ultime proiezioni cinematografiche della stagione

Ultime proiezioni al Drive In del Cinema Excelsior di Garessio: chiuderà infatti il 19 agosto, dopo due mesi intensi di attività!

Martedì 11 ci aspetta il film di genere musicale Chicago con Catherine Zeta Jones e Richard Gere, il 12 sarà la volta del sempre divertente Checco Zalone in "Quo vado?", il 18 verrà proiettato "Sing" e il 19 "La febbre del sabato sera", per chiudere in bellezza l’esperienza.

Al Drive In è sempre possibile cenare in auto, mentre si gode lo spettacolo .

“La Fabbrica del Cotone, a seguito dell’emergenza Covid, ha dato il via all’iniziativa, unica nel suo genere in un raggio di tanti chilometri - commentano i volontari del Cinema - plaudiamo a Mattia e Marco Andreis e siamo molto soddisfatti della collaborazione con loro che ringraziamo, ma anche del sostegno concreto ricevuto dai commercianti di Garessio. Invitiamo chi ancora non avesse fatto l’esperienza del drive in ad approfittare delle ultime proiezioni”.

Per info e prenotazioni: 349 2922597