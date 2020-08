PLUF! Passeggiamo immersi nei boschi di castagni secolari di Cervasca

PLUF! Scoprite gli appuntamenti per la vostra famiglia in Valle Grana.

PLUF! il sarvanòt delle Terre del Monviso, vi aspetta anche nell’estate 2020 con un ricco calendario di attività studiate per le famiglie con bambini. Dalle animazioni con il gioco in scatola PLUF! alle passeggiate guidate, scoprirete natura, cultura e luoghi simbolo di questo territorio ai piedi del Re di Pietra.

Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria, posti limitati e partecipazione gratuita, realizzati e finanziati nell’ambito del Progetto Interreg Alcotra PLUF! e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-contagio del DPCM 11 giugno 2020.

In applicazione di tali normative è obbligatorio essere in possesso della mascherina e di altri eventuali dispositivi di protezione personale che si ritengono utili.

Verrà misurata la temperatura corporea a tutti i partecipanti che dovranno inoltre sottoscrivere un modulo di autocertificazione disponibile sul sito www.alcotra-pluf.eu

Appuntamento confermato a Cervasca per sabato 29 agosto, ore 15:00 – Escursione e visita culturale alla scoperta delle località inserite all’interno del gioco in scatola PLUF! per scoprire curiosità insieme alla vostra famiglia.

Per garantire la buona riuscita dell’attività, l’Amministrazione Comunale di Cervasca si è attivata per porre in essere tutte le azioni necessarie per sostenere il progetto e invita le famiglie e tutti coloro che desiderano passeggiare all'ombra dei castagni delle colline cervaschesi!

Attività realizzata dell’organizzazione della rete FAM.VISO EmotionAlp.

Partecipazione gratuita, posti limitati, prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno prima al 388-9362815.