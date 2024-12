Le imprese sociali del territorio sulla morte di Mamadou e Issa ad Alba: "Facciamo rete, condividiamo e cambiamo le cose"

Riceviamo e pubblichiamo dal Partenariato del progetto Homefull (Weco impresa sociale, Frati Minori Piemonte Onlus, Fondazione don Gianolio, Apro Formazione, Cicsene),

"Siamo scossi e scosse dalla morte di Mamadou e Issa. Sentiamo il dovere morale di prender parola, non tanto per commentare quanto accaduto – che parla da sé –, quanto per affermare che di fronte ai problemi e alle complessità c’è sempre qualcosa che possiamo e dobbiamo fare: agire e lavorare insieme per trovare soluzioni. In questi anni di lavoro sul territorio sono tante le persone che ci hanno espresso difficoltà e bisogno di supporto nella ricerca di un’abitazione. Persone di età, origini, situazioni familiari, sociali ed economiche tra le più diverse. In tantissimi casi sono persone che lavorano nelle aziende del nostro territorio, contribuendo a generare economia, futuro e stabilità alle nostre comunità. Ognuno di noi ha cercato di dare una risposta a questo bisogno lavorando in rete sul proprio territorio, incontrando senza dubbio non poche difficoltà ma avendo sempre in mente quanto il diritto alla casa fosse e sia un punto di partenza per i nostri pensieri e le nostre progettualità.

L’Associazione Frati Minori Piemonte Onlus si è fatta carico di affittare a proprio nome decine di alloggi ad Alba e nei comuni limitrofi, offrendo una soluzione a persone che, pur avendo contratti di lavoro di lungo periodo, non dispongono delle garanzie richieste per affittare una casa in autonomia. Attraverso il loro straordinario lavoro, 187 persone sono state aiutate e accompagnate nel loro percorso di autonomia abitativa. La Fondazione Don Gianolio ha come obiettivo lo sviluppo umano del territorio tramite attività di promozione dell’accoglienza e della mobilità territoriale e il sostegno all’inclusione sociale. Nel 2024, insieme all’agenzia formativa Apro Formazione, ha promosso una ricerca condotta dal Consorzio Aaster per indagare le dinamiche abitative locali, strettamente connesse a quelle del mercato del lavoro.

CICSENE da oltre 50 anni affianca persone in difficoltà abitativa e le accompagna nella ricerca di una casa, lavorando in rete con le amministrazioni e con le realtà del territorio. 50 anni di studio per trovare soluzioni sempre nuove per favorire l’incontro tra le persone in stato di necessità e i proprietari di case, fornendo garanzie e accompagnamento.

Weco è attiva da 3 anni sul territorio di Alba, Langhe e Roero con Accademia della Vigna, iniziativa che favorisce, in partnership con le aziende vitivinicole locali, la promozione di esperienze di lavoro etico, di formazione del personale addetto alla viticoltura, potenziando l’autonomia dei lavoratori anche dal punto di vista abitativo. 25 sono le persone accompagnate nelle prime due edizioni del progetto, la metà delle quali prima di aderire al percorso di formazione e lavoro non aveva una casa, ovvero era ospite del Centro Prima Accoglienza Albese o dormiva fuori.

Proprio quest’anno abbiamo deciso di mettere insieme le forze organizzative dei cinque enti all’interno del progetto Homefull, co-finanziato da Fondazione CRC e Fondazione CRT. Con questa iniziativa vogliamo intervenire sul problema abitativo andando a offrire strumenti di garanzia a tutela dei proprietari, attraverso l'accantonamento di risorse e un'assicurazione per coprire eventuali morosità. L'obiettivo è favorire l'accesso alla casa a quei lavoratori del territorio che, per ragioni di diffidenza culturale o di garanzia economica, non riescono ad avere un contratto di locazione a sé intestato (e dunque permangono in progetti di accoglienza o situazioni abitative temporanee, pur avendo le risorse per pagare un affitto).

Facciamo appello alla cittadinanza tutta, a chi in queste ore ci scrive e ci chiede “posso fare qualcosa?”. Perché sono tante le persone che ci hanno chiesto come attivarsi e sentirsi meno impotenti di fronte a questa tragedia. La risposta è sì, possiamo fare qualcosa. Mettiamo in condivisione risorse, reti, opportunità: stiamo cercando immobili da locare attraverso il sistema di garanzia formulato da Homefull o attraverso la locazione diretta gestita da Frati Minori Onlus. Per trovare soluzioni di sistema abbiamo bisogno che chi ne fa parte sia attivo ed esprima il proprio contributo con grande senso di responsabilità. Trasformiamo il dolore per la perdita di Mamadou e Issa in qualcosa che possa generare un cambiamento positivo.

