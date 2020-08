Come scegliere un assistente per anziani a domicilio

Il ruolo di una persona che si dedica all’assistenza degli anziani è molto importante. Allo stesso tempo quello dell’assistente per anziani è un ruolo molto delicato. Proprio per questo motivo, se un figlio o un parente decide di trovare un assistente domiciliare o una badante che si prenda cura dei suoi cari, deve accertarsi delle specifiche competenze della persona scelta. L’obiettivo è quello di selezionare il miglior candidato, che possieda le giuste competenze e che sia una figura adatta dal punto di vista professionale. Ma quali sono tutte le caratteristiche che si devono considerare quando si tratta di scegliere una persona che possa prendersi cura di un anziano? Vogliamo darti alcuni suggerimenti a questo proposito.

Valuta le esigenze della persona da accudire

L’ assistenza per anziani a domicilio è un campo molto in crescita negli ultimi tempi. In effetti spesso chi si dovrebbe prendere cura degli anziani in famiglia è preda di troppi impegni lavorativi, che non permettono di occuparsi direttamente dell’assistenza.

Proprio per questo motivo si delega il compito ad un professionista. La prima cosa da fare, quando si deve scegliere un assistente per anziani, è valutare quali sono le esigenze della persona accudita.

Devi riuscire a capire fino in fondo se la persona da accudire abbia bisogno soltanto di compagnia, magari anche di notte, oppure di un’assistenza vera e propria, per esempio nel fare la spesa o nello svolgere altre commissioni, o nell’assistenza nei lavori domestici e nella preparazione dei pasti.

Inoltre, anche per fare le giuste richieste, devi considerare il campo dell’igiene personale, se l’anziano da accudire non è sufficientemente autonomo.

Lo svolgimento del colloquio

Per iniziare una corretta selezione, molto significativa si rivela la fase del colloquio. È proprio in questa sede che puoi valutare i requisiti del candidato e capire la sua disponibilità e la sua professionalità.

Puoi fare riferimento agli anni di esperienza, alle referenze, perché di solito già chi ha diversi anni alle spalle sul campo sa gestire meglio in autonomia le situazioni che si possono creare nel quotidiano.

Ricordati sempre che questo tipo di lavoro richiede molta dedizione e non è un lavoro che si può fare senza avere passione nei confronti di una professione molto particolare.

La valutazione delle qualità personali

Quando scegli un assistente per anziani è molto importante che la persona possieda i giusti requisiti in termini di competenze professionali, specialmente se c’è la necessità di affrontare anche il settore dell’assistenza sanitaria, come la somministrazione di farmaci per esempio.

Tuttavia non è soltanto importante la professionalità che una persona può avere in questo campo. Come abbiamo già detto, il settore dell’assistenza richiede anche un certo amore per il prossimo, una certa dedizione, che sono delle qualità intrinsecamente personali.

È facile accorgersi se mancano queste qualità, perché, sempre in fase di colloquio, potresti fare delle domande specifiche, facendoti raccontare delle situazioni realmente avvenute. In questo modo puoi comprendere meglio quali sono i casi che il candidato ha trattato e quale sia stata la sua reazione emotiva.

Specialmente se hai bisogno di un’assistenza completa, che prevede anche l’aiuto nelle piccole commissioni, nella pulizia della casa e nella preparazione dei pasti, valuta la disponibilità da parte del candidato nei confronti di tutte queste richieste, in modo da testare la compatibilità con il lavoro che gli offri.

Se il candidato con il quale stai svolgendo il colloquio possiede tutte queste qualità umane unite ad un apposito diploma o certificato di formazione, sicuramente avrai trovato la persona giusta che possa prendersi cura dell’anziano che ha bisogno di assistenza.

È chiaro che quindi la figura professionale richiesta deve possedere molte sfaccettature differenti, le quali tuttavia non possono essere sottovalutate.