Commozione a Peveragno per l'ultimo saluto a Massimo Secchi, titolare del Family Restaurant di Boves

Grande commozione oggi a Peveragno per il funerale di Massimo Secchi, ristoratore di 62 anni, titolare insieme con la moglie Paola del Family Restaurant di Boves. Erano davvero in tanti a dargli l'ultimo saluto, che si è celebrato nella cattedrale del paese in un clima di profondo cordoglio. Erano presenti tanti colleghi di Secchi. All'uscita dalla chiesa la famiglia dell'uomo si è stretta in un forte abbraccio, sulle note di "A te" di Lorenzo Jovanotti.

Secchi era un grande appassionato di musica, in passato era stato anche speaker in una radio del cuneese, amava la cucina ed era un grande tifoso della Juventus.

Anni fa la famiglia Secchi era già stata colpita da un grave lutto, per la scomparsa del fratello Alessandro.

Lascia la moglie Paola, insieme con la figlia Arianna, atleta di cheerleading, altra grande passione di Massimo Secchi, e l'altro figlio Mattia.