Anche a Fossano sarà lutto cittadino: domani in Duomo l'ultimo saluto a Nicolò ed Elia Martini

Domani a Fossano, nella Cattedrale, la città darà l'ultimo saluto a Nicolò e Elia, rispettivamente di 17 e 14 anni, i dei fratelli morti nel tragico schianto di Castelmagno. Celebrerà la funzione il vescovo Delbosco.

Sono attese centinaia di persone, anche perché la famiglia Martini è molto conosciuta e il loro dramma - la morte di due figli - ha davvero scosso la provincia di Cuneo e non solo.

Il sindaco di Fossano Dario Tallone per la giornata di domani 14 agosto - così come già deciso a Cuneo - ha proclamato il lutto cittadino.

Non solo, è stata predisposta la chiusura al traffico di via Roma (nel tratto compreso tra Via Falletti e Via Mazzini) e la sospensione del pagamento dei parcheggi blu nel centro storico cittadino dalle 14 fino al termine del rito.