Venerdì 28 agosto Gabriella, guida di "Turismo per Professione", accompagnerà chi lo desidera alla scoperta di Neive, uno dei Borghi più Belli d’Italia: arroccato sulla collina che fa da spartiacque tra Langhe e Monferrato Astigiano, in mezzo al verde delle Colline Patrimonio Unesco.

"Andremo a scoprire il Borgo Vecchio, passeggiando attraverso le vie acciottolate che si inerpicano fino al punto più alto, dove è collocata una meravigliosa terrazza panoramica. Insieme scopriremo perché Neive è chiamato anche il Paese dei 4 vini, ma anche della Donna Selvatica di Langa”.

La visita è organizzata da Gabriella Tesio del gruppo guide Turismo per Professione. La visita inizia alle 16.30 con punto d’incontro davanti al Municipio, in piazza Italia 1.

I costi (con prezzi da considerarsi a persona) sono i seguenti:

Solo visita guidata: € 7,00

Visita guidata + degustazione (3 vini + tagliere salumi e formaggi) € 21,00

La visita partirà con un minimo di 10 iscritti e i gruppi non potranno essere superiori a 15 pax per questioni di sicurezza legati al Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni: info@inpiemontecon.it

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 agosto 2020.