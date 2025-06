Confartigianato Imprese Cuneo compie 80 anni, anche Gabriele Cirilli protagonista della serata del 17 luglio

Un traguardo importante, che parla di persone, imprese, famiglie e comunità. Confartigianato Imprese Cuneo celebra nell’anno in corso i suoi 80 anni di attività: otto decenni trascorsi al fianco degli artigiani e delle piccole imprese del territorio, promuovendo valori come il lavoro, la qualità, la solidarietà e l’innovazione.

Fondata nel 1944, in un’Italia che si stava rialzando dalle macerie della guerra, l’Associazione ha accompagnato la rinascita e lo sviluppo economico della provincia di Cuneo, diventando punto di riferimento per migliaia di imprenditori e simbolo di un’economia fatta di mani, idee, coraggio e visione.

Per questo anniversario così significativo, Confartigianato ha scelto di festeggiare insieme alla cittadinanza, trasformando piazza Galimberti a Cuneo in un grande palcoscenico a cielo aperto per due serate speciali – il 17 e 18 luglio – all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della condivisione. Un evento gratuito, aperto a tutti, con ospiti d’eccezione della scena musicale e artistica italiana, per restituire al territorio un momento di bellezza e partecipazione collettiva.

Un compleanno che non guarda solo al passato, ma che rilancia verso il futuro con entusiasmo e gratitudine. Perché gli 80 anni di Confartigianato Cuneo non sono solo una storia da raccontare, ma un patrimonio vivo, costruito ogni giorno da chi crede nel valore del “fare bene”.

L’ingresso sarà libero con la prenotazione obbligatoria su https://www.liveticket.it/confcuneo80

Per l’evento del 17 luglio sono esauriti i posti a sedere; accesso libero su Piazza Galimberti.



Ottant’anni di Confartigianato Cuneo tra emozioni e sorrisi: sul palco Gabriele Cirilli

Per celebrare 80 anni di storia, lavoro e comunità, serve anche la forza del sorriso. Ed è per questo che Gabriele Cirilli, attore comico tra i più amati del panorama italiano, sarà tra i protagonisti della serata del 17 luglio in piazza Galimberti a Cuneo, nell’ambito dei festeggiamenti per l’80° anniversario di Confartigianato Cuneo.

Cirilli è una figura trasversale, capace di parlare a ogni generazione con una comicità intelligente, accessibile e mai banale. Dalla lunga esperienza in televisione, teatro e cinema, passando per la satira familiare e l’ironia sul quotidiano, ha saputo conquistare il pubblico con personaggi irresistibili e una straordinaria capacità di coinvolgimento. Sul palco è una forza della natura: diverte, fa riflettere e – come ogni grande artista – riesce a trasformare ogni situazione in uno spettacolo unico.

La sua partecipazione non è solo intrattenimento, ma anche un omaggio al lato umano dell’artigianato: fatto di fatica, ma anche di ironia, di resilienza e spirito positivo. Perché ridere è un’arte, e come ogni arte artigiana nasce dall’osservazione attenta della realtà.

Gli artigiani, infatti, sono narratori silenziosi della vita quotidiana: nei loro gesti si nascondono storie, famiglie, sfide e conquiste. E chi meglio di un grande comico può dare voce a tutto questo?

Confartigianato Cuneo ha voluto così sottolineare, anche attraverso la comicità, quanto sia importante la dimensione umana, quella capacità tutta italiana di affrontare le difficoltà con il sorriso e la voglia di ripartire. Perché 80 anni non sono solo un traguardo da festeggiare, ma un punto di partenza da vivere con entusiasmo… e magari anche con una buona dose di risate.

Ricco il programma delle due serate musicali. Il 17 luglio i protagonisti saranno la pianista Frida Bollani Magoni, il trombettista Fabrizio Bosso e il comico Gabriele Cirilli, insieme ai cantanti Irene Grandi e Davide Van de Sfroos, presentati da Micaela Palmieri e Federico Quaranta, giornalisti Rai. La serata sarà una sorta di cadeau conclusivo del progetto “Eccellenze Artigiane sul Palco”, che ha portato nelle aziende artigiane cuneesi alcuni grandi protagonisti della musica e della danza italiana. Appuntamento con la musica dance, invece, il 18 luglio, quando sul palco di piazza Galimberti saliranno gli Eiffel 65. La serata del 18, organizzata in collaborazione con Confartigianato Cuneo Donarti ETS, sarà anche l’occasione per approfondire, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, i temi legati alla guida sicura, con particolare attenzione ai giovani. Entrambi gli eventi inizieranno alle ore 21,00.

L’importante iniziativa è stata organizzata con il sostegno di Città di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo, Fondazione CRC. Gold Sponsor: Banca di Boves e Clinica odontoiatrica Salzano e Tirone. Silver Sponsor: Biesse Forniture Elettriche, CEAC – Cooperativa Elettricisti Artigiani Cuneesi, Caffè Excelsior, Fasweb, Inalpi, Generali – Agenzia Generale di Cuneo, Massucco. Sponsor tecnici: Bus Company, COPRO, Peraria. Enti patrocinatori: Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ATL del Cuneese, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Gal Valli Gesso, Vermenagna, Pesio, Gal Mongioie, Gal Langhe e Roero, Gal delle Terre Occitane, Uncem Piemonte.