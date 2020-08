Reagisce ad un controllo dell’Arma e inizia ad inveire contro i Carabinieri: fermato un 52enne in centro Paesana

Carabinieri e 118 in via Po, dov'è stato fermato il 52enne

Momenti di tensione, martedì pomeriggio, a Paesana.

Un uomo, 52enne, originario di Barge, è stato fermato per un controllo dai Carabinieri della locale stazione, in pieno centro paese, nei pressi del bar “Da Natale”. L’uomo, da quanto si apprende, dopo esser stato fermato dai militari, ha reagito con un atto violento, iniziando ad inveire contro i Carabinieri.

Poi, ha cercato di darsi alla fuga, a piedi, dirigendosi verso i giardini pubblici di via San Rocco.

Lungo tutto il tragitto, però, l’uomo è stato seguito dai Carabinieri. Nei giardinetti pubblici, il 52enne avrebbe cercato di reagire nuovamente con violenza. In paese è giunta anche una pattuglia del nucleo radiomobile dell’Arma, in supporto ai colleghi già presenti sul posto.

L’uomo è stato poi fermato dai militari in via Po. Qui, sono state fatte intervenire le ambulanze del 118, che hanno preso in carico l’uomo e condotto al Santissima Annunziata di Savigliano, dov’è stato ricoverato per gli ulteriori accertamenti del caso.