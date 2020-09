Iniziati i lavori all’ex Tribunale di Saluzzo per creare le 12 aule che ospiteranno gli alunni della primaria Pivano

I lavori negli ambienti dell'ex Tribunale di Saluzzo per la creazione di 2 aule per la Primaria Pivano

L’obiettivo è consegnare la “nuova” scuola venerdì 12 settembre, in tempo per l’avvio delle lezioni di lunedì 14.

E’ iniziato mercoledì 26 agosto con l’ingresso di una ditta esterna il cantiere per realizzare, nel rispetto delle norme anti Covid, le aule della sede provvisoria della Primaria "Mario Pivano" al primo piano dell’ex Tribunale di corso Roma, chiuso dal 2012. Per i lavori il Comune ha stanziato 60 mila euro.

Il 3 agosto scorso il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis era stato ricevuto in municipio dal sindaco Mauro Calderoni per la consegna delle chiavi dell’immobile al fine di utilizzare gli oltre 6 mila metri quadri di stanze ed uffici che accoglievano giudici, funzionari, processi ed udienze.

La riapertura dell’ex Tribunale era bloccata da anni dalla presenza di alcuni mutui a carico del Ministero della Giustizia, situazione sbloccata a metà luglio con il Decreto Rilancio che permetteva il riuso del palazzo anche per scopi diversi da quello giudiziario, in particolare per consentire a scuole o uffici superfici maggiori per garantire il distanziamento sociale.

Gli operai del cantiere hanno già provveduto ad abbattere alcuni muri e a ricostruire dei tramezzi per creare 12 aule per tutte le classi dell’istituto scolastico di piazza Dante e che quest’anno non sarà utilizzato. L’edificio, infatti, non possiede spazi adeguati per consentire il distanziamento fra gli alunni e sarà anche oggetto di un intervento per la messa in sicurezza da rischi sismici.

Nella "Pivano" provvisoria di corso Roma la ditta ha l’incarico anche di rifare l’impianto elettrico e di illuminazione.

I lavori in corso riguardano il primo piano dell’ex Palazzo di Giustizia, mentre piano rialzato e secondo piano saranno destinati ad altri scopi, in fase di definizione. Li aveva già presentati a larghe linee il sindaco Calderoni al sottosegretario della Giustizia, anticipando che oltre a rispondere nell’ immediato alle necessità della scuola, l’immobile con gli altri ambienti progressivamente rimessi a nuovi sarà in grado di ospitare altri servizi e potrà essere inserito nel futuro disegno di una importante parte cittadina, sviluppando nuova vitalità innestata sull’asse viario di corso Roma, legata al progetto Movicentro della Stazione ferroviaria e alla Porta di Valle, in via di realizzazione sotto la tettoia di piazza Buttini.

L’ingresso dei piccoli alunni, come da accordi anche con le autorità sanitarie, avverrà dal portone di via Savigliano, proprio di fronte al grande monumento della "Giustizia alata".

Soddisfatta l’Amministrazione per l’avvio del cantiere e la celerità con cui si sta portando avanti l’intervento che permetterà anche agli alunni della «Mario Pivano» di seguire le lezioni di questo nuovo anno scolastico ai tempi del Covid in aule ampie, moderne e riqualificate.

Intanto, nella panoramica delle scuole saluzzese, mercoledì 2 settembre , i primi alunni delle Medie sono rientrati nella sede "ex Bersezio" per seguire dei corsi di recupero.

L’edificio è stato oggetto di un complesso intervento di riqualificazione e di messa in sicurezza che è stato avviato dopo lo stop alle lezioni per Coronavirus e che si sta concludendo proprio in questi giorni.

I lavori sono alla fase finale anche nel vicino plesso "ex Einaudi".

“Se non ci saranno intoppi - affermano dal Comune - l’anno scolastico per ragazzi e ragazze delle Medie di Saluzzo inizierà regolarmente tra poco più di 10 giorni nei due edifici rinnovati all’interno dei giardini della "Rosa Bianca".