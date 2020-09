Bergesio (Lega): "Una preghiera per la famiglia dei giovani agricoltori di Cavallermaggiore. Serve risolvere la piaga della sicurezza sul lavoro"

Bergesio durante un intervento in aula, al Senato

“Alla stimata famiglia Gennero va la vicinanza di tutta l'aula del Senato, il nostro affetto e una preghiera per una tragedia che colpisce tutti noi”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura a palazzo Madama, nel corso del suo intervento in Aula al Senato in occasione delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al Decreto Semplificazioni.

Bergesio ha ricordato la tragedia sul lavoro a Cavallermaggiore dove, intossicati dal mangime, sono caduti in un silos due fratelli: uno morto a 22 anni, l’altro - 25enne - grave in ospedale.

“Ebbene queste sono le morti definite bianche, ma sono tragedie inaccettabili per un Paese che si definisce civile" ha dichiarato il senatore.

"Le morti bianche sono tragedie sottostimate dai dati ufficiali. Occorre intervenire da subito. Occorre mettere risorse perché non servono solo controlli bisogna investire, semplificare le norme e aiutare le imprese a compiere un'azione efficace di prevenzione piccole o grandi che esse siano” ha concluso Bergesio.