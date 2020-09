Al via una nuova settimana di alta pressione e bel tempo: attenzione però alle nuvole del weekend

Sembra continuare questo estate che potremmo definire termicamente senza eccessi, contraddistinta invece da una quasi inedita, essendo divenuta una costante di questo scorcio di stagione, circolazione climatica caratterizzata da periodici corto circuiti. Un po’ come succede in un impianto elettrico con una anomalia, ecco periodicamente accendersi un impulso perturbato ad interrompere il dominio dell’alta pressione sulla nostra area, con l’effetto di innescare focolai temporaleschi forieri di nubifragi e non solo di particolare violenza. A rincarare la dose poi ci pensano anche i temporali di calore, generati dal profondo divari tra massime diurne (ad agosto sopra 30° in pianura e le minime notturne che hanno toccato i 10°C).