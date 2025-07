Temporali anche forti o molto forti: allerta meteo per le valli Belbo e Bormida e le pianure al confine col Torinese

Per oggi e domani temporali anche molti forti in diverse zone del Piemonte

Interessa le valli Belbo e Bormida, oltre ai territori di pianura al confine con la provincia di Torino, l’allerta gialla per rischio idrogeologico appena diramata da Arpa Piemonte per il pomeriggio di oggi, mercoledì 23 luglio, e la giornata di domani, giovedì 24.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale mette in guardia parlando di "condizioni prevalenti di maltempo da oggi pomeriggio fino a domani sera con rovesci e temporali sparsi, più diffusi e intensi sulle pianure. Fenomeni – si aggiunge – anche localmente forti o molto forti associati a grandinate e raffiche di vento".

Per venerdì è prevista "instabilità in parziale attenuazione, con rovesci e temporali localmente moderati".

In calo le temperature. Dai 30°C previsti per oggi in provincia di Cuneo si passerà domani a 29°C e venerdì a 23°C. Le minime, sempre per la provincia di Cuneo rimarranno stabili tra i 18°C e i 19°C.