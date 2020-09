L’Unione Cuochi Piemontesi prende casa ai piedi delle Langhe

Si trova ad Alba presso l’Accademia Alberghiera (Apro) la nuova sede dell’Unione Cuochi Piemontesi, espressione gastronomica della nostra regione nella grande famiglia della Federazione Italiana Cuochi (Fic).



L’inaugurazione si è tenuta ieri, 7 settembre, alla presenza dei vertici della Regione Piemonte col presidente Alberto Cirio, dei sindaci di Alba, Carlo Bo, e di numerosi centri dell’albese, insieme ai primi cittadini e rappresentanti istituzionali di Cuneo, Ceva, Torino e Novara, dei rappresentanti delle associazioni provinciali dell’Unione Cuochi Piemontesi e di molti associati.



“Dopo essere stata ospitata per anni a Novara, l’Unione dei Cuochi Piemontesi torna ad avere una sede nel Cuneese”, ha affermato con soddisfazione il presidente dell’Unione Regionale Stefano Bongiovanni. “E’ un’operazione alla quale lavoriamo da tempo e a cui abbiamo voluto imprimere un’accelerazione, per dare al settore un segnale di forza e vivacità in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia ancora in corso”.



Presso la nuova sede, oltre alle attività amministrative, si terranno i corsi di aggiornamento e di formazione professionale organizzati dall’Unione Cuochi Regionale e parte delle iniziative proposte dalla Federazione Italiana Cuochi.



L’Unione Cuochi Regionale riunisce oggi le rappresentanze delle Associazioni riconosciute dalla Fic di Cuneo Associazione Cuochi Provincia Granda, Associazione Cuochi Alto e Basso Novarese e Vco e Associazione Provinciale Cuochi della Mole.



“Sappiamo che l’Unione Cuochi Piemontesi è fortemente impegnata ad aggregare alla FIC cuochi e professionisti del settore”, ha dichiarato Rocco Pozzulo, presidente nazionale Fic.



“Siamo certi che questa operazione consentirà ai colleghi del Piemonte di raggiungere nuovi obiettivi come la creazione delle Associazioni nelle province ancora non rappresentate”.



L’inaugurazione della nuova sede rappresenta un nuovo successo per il direttivo regionale sotto la guida di Stefano Bongiovanni a un anno circa da un’altra importante operazione: la creazione dei Cuochi della Mole, l’Associazione riconosciuta dalla Fic dei cuochi di Torino, che vanta la più antica associazione di cuochi italiana.