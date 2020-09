Alba: agevolazioni di viaggio per chi va a votare nel proprio comune elettorale

Durante le consultazioni referendarie ed elettorali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale possono usufruire delle seguenti agevolazioni di viaggio:

VIAGGI FERROVIARI

Trenitalia S.p.A. - Per i viaggi degli elettori è previsto il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe e per il livello di servizio Standard.

Italo – Gli elettori potranno acquistare i biglietti ferroviari per viaggi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione del 60% sul prezzo al pubblico. L’agevolazione potrà applicarsi esclusivamente ai biglietti ferroviari di andata e ritorno acquistati per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex ed Economy. Tutti i dettagli sul sito web www.italotreno.it.

Trenord s.r.l., operante in Lombardia, applicherà le agevolazioni sul prezzo dei biglietti ferroviari ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale o all’estero che si recheranno nella località sede elettorale di iscrizione al fine di esercitare il diritto di voto. Tali agevolazioni sono applicabili ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale. Per i viaggi degli elettori è previsto il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali. In tutti i casi, le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe. Altre informazioni sul sito www.trenord.it.

VIAGGI VIA MARE

La Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a (che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti) e la Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. applicherà, per gli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”; nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa.

AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI

Le Concessionarie autostradali applicheranno l’esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto” agli elettori italiani residenti all’estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno.

La validità dell’agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22.00 del quinto giorno precedente quelli della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno d’inizio delle operazioni di voto fino alle ore 22.00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.

BIGLIETTI AEREI

Alitalia applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale. Lo sconto, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare, è pari a € 40 applicabile sulla tariffa del biglietto andata e ritorno, se superiore a € 40, escluse le tasse e i supplementi. Lo sconto può essere utilizzato esclusivamente per prenotazioni contenenti un solo passeggero adulto. Per prenotazioni con più passeggeri adulti è possibile usufruire dello sconto effettuando acquisti separati per ciascun passeggero. Il biglietto a prezzo agevolato è acquistabile sul sito della Compagnia.

Tutti i dettagli sui siti delle diverse compagnie e all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-046-sevelet-03-09-2020.pdf