Premio "Quercia del Myr": sabato 26 settembre, a Ormea, lapremiazione

Sabato 26 settembre non prendete impegni e regalatevi una gita fuori porta ad Ormea, sul limite estremo della provincia di Cuneo, là dove l’aria fresca dei monti si unisce ai profumi di un mare non così lontano. Al mattino potrete passeggiare per il bellissimo centro storico della città, concedervi un buon pranzo in uno dei numerosi (e deliziosi) ristoranti cittadini e dopo una passeggiata postprandiale (magari al Parco Pollicino, lungo le rive del Tanaro) potreste dirigervi verso il Salone della Società Operaia. Lì, alle 17 prenderà il via la IV edizione del premio letterario nazionale “La Quercia del Myr” che dopo tre anni trascorsi a Roburent ha trovato una nuova, accogliente casa ad Ormea.