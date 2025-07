Garessio in festa per il trionfo della 24ore di sport: entusiasmo, passione e grande partecipazione in piazza d'Armi

Un’esplosione di energia, sorrisi e sano spirito sportivo ha travolto Piazza D’Armi a Garessio, durante la straordinaria 24 Ore di Sport.

Organizzata con passione e dedizione dall’Associazione "Garessio è Sport", in collaborazione con la storica Bocciofila Garessina– che si ringrazia calorosamente per il prezioso supporto - la manifestazione ha visto 14 squadre sfidarsi senza sosta in tre discipline avvincenti: bocce, bubble football e beach volley.

Il risultato? Un successo clamoroso, con un’affluenza entusiasta, partite spettacolari e un’atmosfera contagiosa che ha unito giovani, adulti, atleti e semplici curiosi in un’unica, grande emozione condivisa.



I protagonisti di questa edizione:

Bubble Football che ha visto trionfare la squadra Magic Bar, capitanata dall’instancabile Filippo Canova, regalando al pubblico momenti di puro divertimento e azioni mozzafiato!



Beach Volley: vittoria per gli agguerritissimi "I Senza Nome", guidati con determinazione da Matteo Perfumo, protagonisti di giocate spettacolari sotto il sole di luglio.

Bocce: impeccabile la prestazione de "I Cruzzini", con il carismatico Cruz alla guida, che hanno dimostrato tecnica e freddezza fino all’ultima boccia.

Classifica Generale: ancora una volta, è il Magic Bar a imporsi come squadra regina dell’intera manifestazione, dominando su più fronti e incarnando perfettamente lo spirito della 24 Ore!

"I veri vincitori - dicono gli organizzatori - sono stati tutti i partecipanti, che con impegno, allegria e spirito sportivo hanno reso possibile un evento che ha unito Garessio sotto il segno del gioco, dell’amicizia e della partecipazione. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, la Bocciofila Garessina, e ovviamente al meraviglioso pubblico che ha sostenuto con calore ogni momento della manifestazioni, alla San Bernardo, al Caffè Torino, al Kavarna Pub, alla Discoteca Le Fonti e al La Garessina. Appuntamento al prossimo anno, con la promessa di un’edizione ancora più grande, ancora più coinvolgente, e sempre all’insegna dello sport che unisce!".