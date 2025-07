In valle Varaita un documentario e testimonianze dal Medio Oriente per riflettere sulla situazione palestinese

Due giornate di riflessione in valle Varaita dedicate all’attuale situazione in Palestina promosse da tre realtà associative locali: la Biblioteca di Frassino, Lu Rure e L'Escolo di Rore (Sampeyre).

Giovedì 17 luglio, alle ore 21 presso la biblioteca di Frassino, è in programma la proiezione del documentario "Sarura. The future is an unknown place" di Nicola Zambelli (Italia, 2022, 80 min). Il film racconta l’impegno di un gruppo di giovani palestinesi che, attraverso azioni nonviolente e l’uso delle videocamere, documentano la vita quotidiana e le difficoltà nei territori occupati. Il documentario è stato girato prima degli ultimi eventi bellici.

Sabato 19 luglio, a partire dalle 16.30, si terrà un incontro pubblico presso la sede dell’associazione Lu Rure a Rore (Sampeyre), con testimonianze di giovani donne provenienti dalla Palestina e dal Libano che racconteranno le proprie esperienze personali.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero. L’iniziativa ha lo scopo di offrire uno spazio di ascolto e informazione su esperienze dirette legate a contesti di conflitto.