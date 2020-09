Pullman strapieni come gli anni scorsi: la preoccupazione di una mamma di Centallo

Ieri, a Cuneo, in occasione del primo giorno di scuola, era abbastanza evidente l'assembramento degli studenti sui mezzi pubblici. Difficile però, da fuori, interpretare le distanze e il rispetto della norma che prevede l'occupazione dell'80% dei posti a sedere.

La situazione dei trasporti scolastici è stata fin da subito uno dei problemi più sentiti a livello di riorganizzazione in vista dell'avvio della scuola. Come evitare gli assembramenti? Bastano le regole della salita in maniera ordinata, della distanza interpersonale di 1 metro e dell'obbligo della mascherina? E come è possibile ìvigilare su queste misure?

Ieri, primo giorno di scuola, ci ha scritto la mamma di uno studente di Centallo che ha preso il pullman per raggiungere l'Itis. La donna ha espresso la sua preoccupazione per la situazione di assembramento che le ha segnalato il figlio e che, se prima era tollerata, con la pandemia non può più esserlo.

"Già lo scorso anno abbiamo chiesto un pullman in più al mattino perché sempre pieno imballato. Questo anno ci era stato promesso, per la questione del riempimento solo all'80%. Questo pullman non c'è. Stamattina la situazione era esattamente quella di un anno fa.