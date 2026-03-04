Premiati i donatori dell'Avis Dogliani

Domenica 1° marzo nei locali della Sala Polifunzionale presso gli impianti sportivi si è svolta la 61^ Assemblea annuale dei donatori di sangue dell’Avis Dogliani.

Circa ottanta tra donatori e simpatizzanti si sono ritrovati per ascoltare la relazione del Presidente sull’andamento dell’Associazione, l’illustrazione da parte del Tesoriere delle varie voci del Bilancio Sociale e la sua approvazione. A seguire la premiazione dei donatori che hanno raggiunto i diversi traguardi stabiliti dallo Statuto nel numero delle donazioni.

8 DONAZIONI – Bolgot Medhi, Gabetti Elena, Mancardi Mattia, MC Curdy Steven Waine, Mirabella Antonietta, Mouma Ahmed, Paglieri Alessandra, Stanojkovic Deniel.

16 DONAZIONI – Albarello Tiziana, Altare Maria Clara, Mancardi Lorenzo, Sobrero Cecilia, Valletti Marco.

24 DONAZIONI – Botto Aldo, Rosso Gianluca, Viglione Tiziana.

50 DONAZIONI – Distintivo d’oro – Chiapella Roberto, Palladino Fabio.

75 DONAZIONI – Distintivo d’oro con rubino - Mozzone Flavio

100 DONAZIONI – Distintivo d’oro con Smeraldo - Mancardi Luigi

Nel 2025 le donazioni sono state 341 in forte aumento rispetto alle 305 dell’anno prima. Il dato però più rimarchevole è stato l’ingresso nel 2025 di ben 29 nuovi donatori (10 maschi e 19 femmine) in prevalenza giovani. I donatori effettivi, cioè chi ha donato nel corso degli ultimi due anni hanno quindi superato le 200 unità.

CALENDARIO DONAZIONI A DOGLIANI NEL 2026

8 MARZO – 5 LUGLIO – 8 NOVEMBRE

Sono inoltre disponibili da 2 a 3 sabati ogni mese oltre ai giorni feriali per donare su Ospedale di Mondovì prenotandosi allo 0174 677184.