"Grazie al Club Interact di Mondovì dall'associazione Sport-In"

Gentile direttore,
L'Associazione Sport-In desidera ringraziare il Club Interact di Mondovì (Club di servizio del Rotary Internazionale rivolto ai giovani dai 12 ai 18 anni) guidato da Riccardo Martinengo Tonelli per l'iniziativa effetuata ai fini della raccolta fondi a favore della nostra Associazione. L'evento è stato realizzato il 30 gennaio scorso al Teatro Baretti di Mondovì grazie alla collaborazione del gruppo di danza "Good Vibes" di Manuela Marchisio.
Inoltre la nostra riconoscenza va al Presidente del "Rotary Club" Roberto Bresciano e alle "delegate giovani" Franca Ghiazza e Patricia Indemini per il loro supporto alla buona riuscita dell'evento.
Il ricavato della serata ci è stato consegnato durante una cena organizzata dal Interclub Rotary di Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Savigliano lo scorso 24 febbraio.
A nome di tutti gli atleti e famiglie dell' Associazione Sport-in, ribadiamo il nostro caloroso ringraziamento.
Pina Gonzalez
Presidente Associazione Sport-In