Attualità | 04 marzo 2026, 17:59

Rinnovati i vertici della conferenza Episcopale piemontese: il cardinal Repole eletto presidente, il vescovo di Mondovì segretario regionale

Monsignor Franco Lovignana, vescovo di Aosta è vice presidente. Saranno in carica per il prossimo quinquennio

I Vescovi della Regione Piemonte-Valle d’Aosta riuniti a Susa in sessione ordinaria, hanno proceduto alle votazioni per il rinnovo della Presidenza. In data 3 marzo 2026 sono risultati eletti per il prossimo quinquennio: 

Il cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e vescovo di Susa è stato nominato presidente, sarà affiancato da monsignor Franco Lovignana, vescovo di Aosta nel ruolo di vice presidente e da monsignor Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì, con la funzione di segretario regionale.

