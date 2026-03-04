 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 04 marzo 2026, 17:03

Gli attacchi a Dubai mettono in apprensione il sindaco Tallone e Fossano: “I nostri concittadini bloccati seguano le istruzioni delle autorità e della Farnesina”

Il messaggio del primo cittadino dopo le vicende che hanno coinvolto negli Emirati alcuni fossanesi in vacanza e le forze militari impegnate

Gli attacchi a Dubai mettono in apprensione il sindaco Tallone e Fossano: “I nostri concittadini bloccati seguano le istruzioni delle autorità e della Farnesina”

Gli attacchi aerei missilistici degli ultimi giorni e i droni fatti esplodere nelle sedi diplomatiche degli Emirati Arabi stanno provocando blocchi sulle linee di volo dei turisti o del personale impegnato all’estero. L’allarmante situazione ha coinvolto direttamente o indirettamente anche alcune forze militari e rappresentanti della cittadinanza fossanese.

Il primo a riportarne l’emergenza è il sindaco della Città degli Acaja Dario Tallone, con una sua comunicazione via social: “Seguo con apprensione ed attenzione la situazione del Medio Oriente dove sono rimasti bloccati anche alcuni nostri concittadini e tra questi alcuni militari di stanza a Fossano. Confido nel lavoro della Farnesina e invito i concittadini a seguire le istruzioni delle autorità locali ed internazionali”.

Negli Emirati vi sono uomini del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna e del 32° Reggimento Genio guastatori: la loro situazione è monitorata ed i loro familiari sono costantemente aggiornati. 

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium