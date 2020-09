Chiude l’Albero delle Gioie, storica gioielleria di Saluzzo

“L’Albero delle Gioie” di Terry chiude per nuove esperienze professionali. Dopo oltre 30 anni a Saluzzo, la titolare Maria Teresa Lingua lascia quella che è la più antica gioielleria della città, in corso Italia, 4.

“E’ stata una storia di lavoro bellissima - commenta – dove si sono intrecciati la passione per l’arte orafa e la moda, la ricerca e il desiderio di portare nella capitale del Marchesato marchi esclusivi di alta gioielleria e creazioni artigianali e dove è stato importantissimo per me il rapporto con la clientela, che in tutti questi anni mi ha seguito, entrando molto spesso, nella sfera personale degli amici più cari. Ma ora è il momento di cambiare”.

Chiude con una grande liquidazione totale a partire dal 1 ottobre. Dagli orologi alle fedi, dall’argenteria ai diamanti e collezioni di gioielli quali Massimo Raiteri, Roberto Demeglio, Parlapiano, Sanalitro, Opposite Jewels, Pesavento, Monies. Senza dimenticare le fragranze di mastri profumieri fiorentini.

La gioielleria era stata aperta 90 anni fa, fondata dalla famiglia Vallauri, poi in proprietà a Trucco e Chiola fino all’acquisto da parte di Terry nel 1988.

L’Albero delle Gioie è aperto dal martedì al sabato in orario 9 – 12,30/ 15,30-19,30. Per info: Tel 0175-43200.

Informazioni anche sul sito: www.alberodellegioie.it. <cite></cite>