Mascherine in crisi d’identità

Le mascherine facciali causano ai software di riconoscimento facciale una crisi di identità, e rendono più difficile per un sistema distinguere tra un volto reale e una parodia.

È un fastidio moderno sempre più comune: arrivare in cassa in un negozio, tirare fuori lo smartphone per un pagamento igienico senza contatto e trovare un messaggio di errore perché il cellulare non riconosce la nostra faccia mascherata.

Poiché sempre più Paesi impongono mascherine per prevenire la diffusione del Coronavirus, le aziende tecnologiche si stanno affrettando per stare al passo con il mondo che cambia. Ma alcuni esperti avvertono che il cambiamento potrebbe dover iniziare con gli utenti stessi.

Face ID di Apple è l'esempio più conosciuto di sistema di verifica facciale: la tecnologia, che utilizza una griglia di punti a infrarossi per misurare la forma fisica del viso di un utente, garantisce l'accesso ad iPhone e iPad, nonché ad altre funzionalità come Apple Pay.

Nonostante il sistema possa superare molte barriere [trucco pesante, barbe folte e persino occhiali da sole] non funziona con le mascherine.

A metà maggio Apple ha lanciato un aggiornamento di sistema che ha rimosso il ritardo tra il mancato riconoscimento di un volto e la visualizzazione del passcode sullo schermo del cellulare per un'autenticazione alternativa.

Ciò accelera l'opzione di riserva, ma è meno di quanto molti avessero sperato.

Le mascherine in realtà non dovrebbero rendere più difficile riconoscere una persona, “Il moderno riconoscimento facciale dei cellulari e dispositivi si basa molto sull'area intorno agli occhi. Il vecchio paradigma - misurare la geometria della forma del viso in generale - era già obsoleto cinque anni fa ", dice Andrew Bud, CEO di iProov.

Il problema delle mascherine è che rendono più difficile per il sistema distinguere tra una faccia reale e una parodia. Questa caratteristica, chiamata "garanzia di presenza genuina", è al centro della verifica facciale - e il motivo per cui Bud pensa che potremmo non vedere alternative che sorgono presto. "La maggior parte delle soluzioni esistenti farà fatica a gestire una mascherina che copre la maggior parte del viso di qualcuno."

Il problema dell’autenticità affligge anche le alternative sul mercato. Nel 2017, Samsung ha lanciato il Galaxy S8, un nuovo smartphone con riconoscimento dell'iride. Entro un mese, alcuni ricercatori avevano pubblicato un video in cui sbloccavano il telefonino con una foto dell'occhio di qualcuno nascosto dietro una lente a contatto. "Di gran lunga la parte più costosa del trucco biometrico dell'iride è stato l'acquisto del Galaxy S8", ha poi scritto il gruppo.

Altre tecnologie emergenti potrebbero rivelarsi più promettenti. La società di Bud ha sviluppato un sistema di verifica del palmo in grado di riconoscere le persone da una foto smartphone della loro mano, con la stessa protezione contro gli spoof artificiali. Ma alla fine, avverte, il risultato più probabile sarà un cambiamento negli atteggiamenti e nell’uso delle tecnologie esistenti: “In effetti oggi, quando vuoi autenticarti, ti togli brevemente la mascherina. Secondo noi va bene. Come azienda siamo concentrati sull'usabilità, e questa sembra un'imposizione con cui si possa convivere, per lo meno in un mondo attualmente affetto dal Covid.".