Carlo Calenda a Cuneo per presentare il suo libro "I mostri. E come sconfiggerli"

Carlo Calenda, fondatore di Azione, sarà a Cuneo in Piazza Virginio, mercoledì 30 settembre alle ore 21, per presentare il suo ultimo libro "I mostri. E come sconfiggerli" edito da Feltrinelli.



Ad Azione ha aderito anche Enrico Costa, deputato monregalese, con l'obiettivo di contribuire alla crescita di un movimento di centro che rappresenti la "Casa Comune dei Liberali".