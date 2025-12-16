Speciale Santo Stefano a Busca in Casa Francotto: Pop Art e visita esclusiva con “1 biglietto 2 eventi”

Busca si prepara a vivere uno Speciale Santo Stefano all’insegna dell’arte e della scoperta del territorio.

Venerdì 26 dicembre, in occasione della festività post natalizia, Casa Francotto propone un appuntamento legato alla mostra “SBAM!

Un percorso nella "Pop Art”, arricchito da un’attività collaterale realizzata in collaborazione con l’associazione Ingenium.

L’iniziativa rientra nel format “1 biglietto 2 eventi”, che da alcuni anni caratterizza la proposta culturale di Casa Francotto, con l’obiettivo di valorizzare i beni locali attraverso esperienze originali e accessibili a tutti.

Il ritrovo è fissato alle 17 presso Casa Francotto, da dove partirà la visita guidata alla mostra.

Al termine, i partecipanti si sposteranno all’ex convento dei frati Cappuccini per una visita speciale al chiostro e alla biblioteca storica, luoghi di grande fascino solitamente non inclusi nei percorsi tradizionali.

L’attività avrà una durata complessiva di circa due ore e mezza.

Il costo di partecipazione è di 12 euro a persona (non sono previste riduzioni per motivi organizzativi), mentre l’iniziativa è gratuita per gli under 16.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi collaterali al numero: 371-542 0603

info@casafrancotto.it (segreteria attiva tutti i giorni dalle 14 alle 18)

Aggiornamenti e informazioni su sbampopart.it

Altri eventi collaterali in programma

Martedì 6 gennaio: visita a Busca Sotterranea

Domenica 18 gennaio: visita alla Collezione La Gaia

Domenica 25 gennaio: treno speciale con partenza da Torino in collaborazione con ArenaWays

Orari di apertura straordinari di Casa Francotto – periodo natalizio

Mercoledì 24 dicembre: chiuso

Giovedì 25 dicembre: chiuso

Venerdì 26 dicembre (Santo Stefano): 10–12 e 14,30–18.30

Sabato 27 dicembre: 10–12 e 15,30–18,30

Domenica 28 dicembre: 10–12 e 14,30–18,30

Mercoledì 31 dicembre: chiuso

Giovedì 1° gennaio: 14,30–18,30 (chiuso al mattino)

Venerdì 2 gennaio: 15,30–18,30

Sabato 3 gennaio: 10–12 e 15,30–18,30

Domenica 4 gennaio: 10–12 e 14,30–18,30

Martedì 6 gennaio: 10–12, e 14,30–18,30

Orari ordinari delle mostre

Casa Francotto – Busca

Venerdì: 15.30–18.30

Sabato: 10–12 e 15,30–18,30

Domenica e festivi: 10–12 e 14,30–18,30

Segreteria: 371- 542 0603 – info@casafrancotto.it

Palazzo Salmatoris – Cherasco

Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: 9.30–12,30 e 14.30–18,30

Domenica e festivi: 9,30–12.30 e 14,30–18,30

Ufficio turistico: 0172 427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it