A Martiniana Po la presentazione del libro “Adam” di Gianluca Corrado Corda

Giovedì 18 dicembre, alle 21, la sede dell’associazione “Giovanni Netu Borgna” in via Marconi 8 a Martiniana Po ospiterà un incontro con Gianluca Corrado Corda, autore del libro “Adam”, edito da Albatros.

La serata sarà l’occasione per conoscere da vicino l’opera e il suo autore, in un dialogo aperto che accompagnerà il pubblico dentro i temi centrali del romanzo: le scelte individuali, le esperienze che fanno crescere e i percorsi, talvolta divergenti, che segnano la vita di ogni persona.

Come un fiume che si divide in due ramificazioni, il racconto segue strade diverse, affronta ostacoli differenti e, infine, si ricongiunge in un unico letto, unendo ciò che ciascun protagonista ha trascinato con sé lungo il cammino.

“Adam” narra la storia di Cain e Abel Adam, due gemelli nati in Inghilterra e rimasti presto orfani: uno dai capelli scuri e occhi neri, l’altro biondo con occhi azzurri.

Affidati a una famiglia adottiva italiana, crescono profondamente uniti ma al tempo stesso diversi, attraversando infanzia e adolescenza tra affetti, invidie e conflitti.

Le loro strade si separeranno per poi ricongiungersi inevitabilmente, in un confronto che invita il lettore a interrogarsi sul destino e sulla responsabilità delle scelte.

L’autore, Gianluca Corrado Corda, è nato nel 1983 a Pinerolo e vive a Revello, in valle Po. Operaio di professione, ha coltivato da autodidatta una profonda passione per la filosofia, la spiritualità e le religioni, avvicinandosi anche alle filosofie orientali attraverso la pratica delle arti marziali.

Nel tempo libero si dedica alla lettura, alla musica e alla ricerca del senso della vita e dei misteri dell’umanità. La scrittura, presente fin dagli anni delle scuole superiori, è rimasta una passione costante e silenziosa: questo libro rappresenta il naturale sbocco di un lungo percorso interiore, frutto di anni di studio, riflessione e crescita personale.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

Durante la serata sarà inoltre possibile rinnovare la tessera associativa per l’anno 2025/2026, sostenendo così le attività culturali dell’associazione “Giovanni Netu Borgna”.

L’associazione ricorda infine un altro appuntamento in calendario: il concerto di Natale, in programma domenica 21 dicembre alle 16,30 nella chiesa parrocchiale di Martiniana Po, un momento di musica e condivisione aperto a tutti.