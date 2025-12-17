Natale solidale a Cortemilia: i Mistral chiudono il tour con un concerto per AIL

L’appuntamento è per sabato 20 dicembre al Teatro comunale di Cortemilia. Alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Mistral for AIL”, pensato per questo Natale ricordando lo scopo benefico dell’iniziativa che l’Amministrazione comunale ha abbracciato, evidenziando la sensibilità per una causa nobile e partecipando a favore della Associazione Italiana contro le Leucemie, il Linfoma e il Mieloma. Una serata a ingresso libero, che vuole raccogliere le persone intorno a una grande festa in musica in compagnia del gruppo Mistral e anche di Fabio Gallina, che sarà sul palco insieme ai musicisti. Le eventuali offerte ricevute andranno alla sezione cuneese di AIL, intitolata a Paolo Rubino, strettamente legata al lavoro degli ematologi degli ospedali di Cuneo e di Verduno, destinate alla ricerca in campo scientifico e al lavoro che AIL svolge sul territorio a favore degli ospedali e nella lotta continua contro i diffusi tumori del sangue.

Con questa data si chiude il tour “Mistral for AIL 2025”, e diventa quindi un’occasione speciale per ritrovarsi tutti insieme ad ascoltare un repertorio musicale che celebra anche il territorio della nostra Langa. Il gruppo Mistral è composto da Bruno Penna, voce e chitarra, Gianni Signetti alle chitarre, Stefano Cornaglia al pianoforte, Max Molino al basso e Mauro Valfrè alla batteria, a cui si aggiunge la nota voce di Fabio Gallina, speaker radiofonico che offre il suo incisivo intervento per completare il racconto della serata; in scaletta canzoni storiche e più recenti tratte dal loro cammino musicale, accompagnate e presentate da letture di brani che offrono intensità allo spettacolo, oltre ad alcune sorprese in programma durante la serata. I Mistral si rivolgono al pubblico con una canzone d’autore che mette al centro la parola e il racconto, offrendo una proposta d’ascolto dai toni ricercati e anche profondi, inseguendo immagini, figure e coscienze, oltre al riconosciuto legame con la loro terra d’origine.