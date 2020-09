Cuneo: Moderati e Cuneo per i Beni Comuni portano l'ordinanza anti bivacco in consiglio comunale

Come segnalato martedì 15 settembre dal questore di Cuneo Emanuele Ricifari gli ultimi controlli anti bivacco nella città di Cuneo – contestualmente alla conclusione sempre più vicina della campagna di raccolta della frutta – non hanno sostanzialmente più dato risultati. Ma una discussione così larga come quella scatenata nelle scorse settimane dalla decisione del sindaco Federico Borgna di firma l’ordinanza che prevede il daspo urbano non poteva non raggiungere i banchi del consiglio comunale.