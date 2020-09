Rubava attrezzi dai garage dei suoi compaesani: denunciato un 53enne di Demonte

Denuncia per furto aggravato a carico di un uomo pluripregiudicato di 53 anni residente a Demonte, responsabile di una serie di furti commessi nei garage di abitazioni del suo paese, ai danni dei suoi compaesani.

La denuncia è avvenuta lo scorso 11 settembre dopo che, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, veniva notato sempre lo stesso soggetto aggirarsi nei luoghi colpiti dai furti. Cose per lo più di scarso valore, attrezzi e cianfrusaglie e, in un caso, ben 500 euro, trovate in una scatola all'interno di un garage.

La persona, messe alle strette, ha ammesso la propria responsabilità ed è stato denunciato.