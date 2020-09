Eventi, feste di laurea, cene tra amici? Si, da FEA’S

FEA’S gode di ampi spazi, sia all’esterno e sia all’interno e, in questi primi 2 mesi, è diventata la location giusta per passare un po’ di tempo tra amici per festeggiare le proprie ricorrenze, pranzando, cenando oppure semplicemente sorseggiando ottime bollicine accompagnate da manicaretti preparati dal proprio staff di cucina.

«In questo periodo siamo stati contattati da diversi giovani laureati» ci racconta Eva «per festeggiare con parenti e amici il loro prestigioso traguardo. Alcuni hanno optato per un’apericena dove la varietà dei nostri vini, accompagnati da ottimi manicaretti, hanno reso l’evento più informale. Altri hanno scelto di festeggiare con una cena rendendo l’evento più formale e con un’atmosfera unica che solo il Viale Angeli può regalarci».



Oltre agli eventi programmati, Fea’s ricorda che il locale è particolarmente adatto per la pausa pranzo, in questo periodo c’è la possibilità di scegliere tra insalate, panini o antipasti, primi, secondi, prodotti in cucina, prediligendo le ottime materie prime a km0 che la provincia di Cuneo offre.



Per gli amanti del buon gelato, grazie alla collaborazione con il Gelapajo, ci sarà la possibilità di deliziarsi con coni o coppette d’asporto ma anche con artistiche coppe gelato in vetro.



FEA’S è aperto dal lunedì, mercoledì, giovedì e domenica (martedì giorno di chiusura) con orario continuato dalle 8.00 alle 22,00; venerdì e sabato dalle ore 8:00 alle 23:00.



Per informazioni e prenotazioni, chiamare 324 848 1837 o scrivere una e-mail a info@feasgourmet.it



Facebook https://www.facebook.com/feas.cuneo

Instagram https://www.instagram.com/feas.cn/?hl=it