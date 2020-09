Bra è, tra le Sette Sorelle della Granda, la città in cui il SI si afferma con maggior evidenzia (71,94%) contro il 28,06% di NO.

Tre quelle in cui il NO supera il 33%: Cuneo (66,95% SI; 33,05% NO), Saluzzo (66,84% SI, 33,16% NO) e Savigliano (66,86% SI, 33,14% NO).

Ad Alba il SI si attesta al 68,16%, mentre il NO ottiene il 31,84%.

A Fossano il SI arriva al 69,13%, il NO al 30,87%.

A Mondovì il SI ottiene il 67,93%, il NO il 32,37%.