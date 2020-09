Dedicato a Piero Trucco il nuovo Ufficio Turistico di Savigliano in piazza Santarosa

Ora si troverà proprio in centro città. La struttura è stata donata dalla signora Giuseppina Failla in memoria del marito, l’imprenditore Piero Trucco. “È uno spazio giusto per accogliere i turisti in una delle piazze più belle della provincia - ha commentato l’assessore Petra Senesi - . In un momento in cui il turismo fatica, averlo qui in centro può dare davvero uno sprint giusto anche all’economia locale. Grazie per questo dono”.