A Fossano torna, anche quest’anno, la “Strafossan”

Si svolgerà anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19, la 34^ edizione della corsa non competitiva “strafossan”.



I pettorali sono in vendita da ieri, 26 settembre, in piazza Manfredi e, solo per i sabato mattina, in piazza Diaz.



Il costo di partecipazione è di €5 con in omaggio, fino ad esaurimento scorte, una borraccia in alluminio. Il ricavato verrà devoluto interamente alle scuole cittadine pubbliche e paritarie inoltre, durante l’acquisto, si potrà indicare la preferenza di destinazione del proprio contributo.



La corsa si svolgerà nei giorni: 9-10-11 ottobre, lungo un tragitto ad anello di 5km. Il percorso potrà essere effettuato in qualunque dei 3 giorni e, lungo lo stesso, verranno allestiti dei “selfie-points” nei quali basterà scattarsi una foto che verrà pubblicata sulle pagine social degli organizzatori. A tal fine si ricorda a tutti i partecipanti di “taggare” @strafossan o di inviare la propria foto agli organizzatori.



“Come amministrazione abbiamo voluto fortemente appoggiare questa manifestazione - il commento dell’assessore alle manifestazioni Donatella Rattalino - oltre ad essere a scopo benefico, esalta lo sport e l’esercizio fisico. Nonostante il Covid-19, l’associazione Strafossan ha studiato questa formula che ci permette di non perdere questa edizione e di rispettare distanze e normative. Speranzosi di ritornare alle modalità originarie il prossimo anno”



“ringraziamo Atletica 75 per averci fornito il percorso e per sostenerci in ogni nostra iniziativa - il membro del comitato organizzatore Elena Parola - abbiamo voluto coinvolgere e invitare tutte le associazioni di commercianti e artigianato, i volontari e le associazioni sportive al fine di creare quanta più rete possibile dopo un periodo buio e difficile come quello del lockdown”