Ancora un colpo di scena: Giulia Marro (Alleanza Verdi Sinistra) resta in Consiglio regionale

Durante questi giorni di attesa, ho provato diverse emozioni, ma soprattutto l’imbarazzo di non riuscire a spiegare ai miei sostenitori i motivi dei cambiamenti. Ribadisco il mio ringraziamento a ognuno di voi che ha creduto in me e mi ha sostenuto durante la campagna elettorale. Senza di voi non avrei potuto raggiungere questo traguardo e sono profondamente grata per tutto il vostro affetto e incoraggiamento, soprattutto in queste ultime settimane difficili.