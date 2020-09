Annullata la "festa del cece" a Nucetto

Niente “festa del cece” a Nucetto per quest’anno. La kermesse, in programma per il week-end di sabato 10 e domenica 11 ottobre, è stata annullata in via precauzionale e di comune accordo tra amministrazione e associazioni.

“Abbiamo deciso di annullarla vista la nuova situazione emergenziale legata al Covid che si sta verificando a Nucetto e dintorni” – spiega il primo cittadino Enzo Dho.

Una scelta oculata visti gli ultimi casi di contagio che hanno interessato alcuni calciatori Bagnasco calcio, tra cui uno residente a Nucetto, a cui è poi seguito un altro caso.