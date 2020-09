Intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento di un incendio in un capanno nella zona di Diano d'Alba.



Le operazioni si sono concluse in meno di mezz'ora nel pomeriggio di oggi mercoledì 30 settembre intorno alle ore 15,30.

Non risultano danni a persone. Intervenuti sul posto i carabinieri oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Alba. Chiamati per coadiuvare le operazioni anche le squadre di vigili del fuoco di Santo Stefano Belbo poi rientrate in quanto le fiamme erano già state domate.