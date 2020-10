Continuano i disagi legati al maltempo in Granda, un’ora fa circa, un fulmine è caduto sul tetto di un’abitazione a Margarita.

A bruciarsi è stata la scatola di derivazione che ha lasciato diversi isolati senza luce.

Per fortuna non si sono registrati feriti, anche perchè all’interno della casa non vi era nessuno. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo.