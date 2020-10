Dronero: muore a 48 anni mentre sta accudendo un’anziana signora del paese

In Italia come tante, tra il sacrificio di lasciare il proprio paese, di essere lontana dai propri affetti e l’esigenza economica che porta a dover scegliere.

Manuela Hrincu aveva 48 anni e da Bacau, in Romania, era giunta in Italia. Lavorava come badante e da più di 3 anni assisteva una signora di 83enne residente a Ricogno, frazione di Dronero. Viveva presso l’abitazione dell’anziana donna, con la quale aveva saputo instaurare un rapporto di fiducia ed affetto.

Lunedì 28 settembre, intorno alle 23, l’infarto. A nulla sono serviti i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dell’equipe del 118, prontamente giunta sul luogo.

La ricorda Simona, la figlia della donna che Manuela accudiva: “Manuela era solare, una bellissima persona. Non è facile quando la propria mamma non è più autosufficiente, ma non è nemmeno facile affidarsi a qualcuno. Siamo stati davvero fortunati con lei, vorrei tanto che sapesse quanto la ringrazio”.

La salma di Manuela Hrincu si trova ora presso la camera mortuaria del cimitero di Dronero. Nella corona di fiori della famiglia Minardi-Donadio c'è tutta la loro riconoscenza. Un delicato pensiero floreale giunge invece da parte delle amiche e colleghe badanti.

Sono in corso le procedure, tenendo conto anche delle misure anti-contagio Covid 19, per l’attuazione del rimpatrio in Romania. Ad attendere a Bacau gli affetti più cari della donna, in particolare suo figlio adolescente.