Lieto fine per i dispersi di Vievola: stanno tutti bene, in corso il recupero con l'elicottero dei vigili del fuoco

La commozione di mamma Helene, che presto riabbraccerà i suoi figli, Matilde e Gabriele, dei quali - insieme ai nonni - non si erano avute notizie per ore, dopo gli ultimi contatti di ieri alle 16. Supportata costantemente dai Vigili del Fuoco di Cuneo, dove la famiglia risiede, ha atteso per tutto il giorno la notizia, giunta infine pochi minuti fa. E' l'immagine più bella di questa difficile giornata, in cui la provincia di Cuneo ha dovuto nuovamente fare i conti con la furia della natura, per un'alluvione anche peggiore di quella che nel 1994 funestò il Piemonte.

I danni restano ingenti, e ancora il bilancio non è definitivo, ma buone notizie arrivano sul fronte del recupero dei numerosi dispersi, partendo proprio dai due bimbi, rimasti bloccati insieme ai nonni alla stazione di Vievola. Da qui in otto (sei cuneesi, un polacco e un francese), in attesa dell’arrivo dei soccorsi, oggi pomeriggio sono partiti a piedi, diretti verso la galleria internazionale. Attraversato il tunnel, intorno alle 17 hanno allertato le squadre di pronto intervento, intervenute con un elicottero dei vigili del fuoco per portarli in salvo, vista l'impraticabilità delle strade. Quindi hanno fornito informazioni sulle circa 50 persone bloccate a Vievola, con cui avevano trascorso la notte in auto, all'addiaccio, isolati dal mondo per la mancanza di segnale dei cellulari, dopo che diverse frane hanno abbattuto i ripetitori. Al momento 18 persone sono state trasportate in salvo, mentre continuo il recupero via elicottero.

Lieto fine anche per i tre addetti di Emmaus impegnati ieri in valle Roya per consegnare del materiale a Tenda con un furgone, dei quali si erano perse le tracce: anche loro sono sarebbero tra le 50 persone per le quali è in corso il recupero a Vievola.

Continuano, invece, le ricerche del fratello del margaro tratto in salvo ieri al Colle di Tenda, che attualmente è l'unico disperso in provincia di Cuneo.