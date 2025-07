Addio a Daniela Molinengo, con il marito gestiva la boutique "Eclisse" a Ceva

Ore di profondo cordoglio nel Cebano per la scomparsa di Daniela Molinengo che si è spenta oggi, mercoledì 30 luglio, all'età di 68 anni, presso l'ospedale di Mondovì dove era ricoverata.

Con il marito Mauro, già titolare della prima birreria aperta a Lesegno negli anni '80, gestiva la boutique di abbigliamento "Eclisse" in via Sauli a Ceva.

"Siamo molto addolorati per la scomparsa di Daniela - dice il sindaco di Lesegno, Emauele Rizzo -. Conosco bene la famiglia che è molto apprezzata da tutti in paese. In queste ore di cordoglio il nostro pensiero, come amministrazione e paese, va al marito Mauro e al figlio Luca".

"Esprimiamo profondo cordoglio per la morte di Daniela - è il commento del sindaco Fabio Mottinelli, a nome dell'amministrazione cebana -, persona molto attiva anche nel campo del sociale, che ha contribuito alla crescita e allo sviluppo della qualità del commercio nel nostro Centro storico. Al marito Mauro, al figlio Luca e a tutta la famiglia porgiamo sentite condoglianze".

Il santo rosario sarà recitato domani, giovedì 31 luglio alle 19, nella parrocchia di Sant’Antonio Abate a Lesegno dove, venerdì 1° agosto alle 11 si terranno i funerali.

Lascia il marito Mauro con il figlio Luca e i parenti tutti.

I familiari ringraziano il medico curante dottor Luigi Raia e gli amici che sono stati vicino a Daniela.