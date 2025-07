Saluzzo: oggi l’ultimo saluto a Francesco Giordano, titolare della Sobel di Cervere

Oggi l'ultimo saluto a Francesco Giordano, 74 anni, titolare della ditta Sobel di Cervere, azienda di forniture di tappeti e moquette per l’arredamento e specializzata nella pavimentazione con moquette delle navi da crociera.

L’aveva creata all’inizio degli anni ‘70 e vi ha dedicato tutta la sua vita. Era conosciuto come grande e serio lavoratore, con la passione verso questa attività che ha fatto crescere e che ora sarà continuata dal figlio Andrea.

Amava molto la sua moto da strada con cui viaggiava con la moglie in giro per l’Europa, assaporando il senso della libertà e del vivere negli spazi aperti alla scoperta dei paesi in cui andava.

Lascia la moglie Francesca, il figlio Andrea, la sorella Lidia e il fratello Alberto con le loro famiglie.

La camera ardente è allestita presso la “Casa del commiato Calosso e Demaria” in via San Nicola.

I funerali avranno luogo oggi, mercoledì 30 luglio, alle 15 nella Cattedrale di Saluzzo.

Dopo la funzione religiosa la salma proseguirà per l’Ara crematoria di Bra.

Non fiori, ma eventuali offerte in suo ricordo saranno devolute all’Irccs di Candiolo.