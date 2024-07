Un uomo attivo e impegnato per la comunità: lutto a Fossano per la morte di Luca Bosio

E' morto all'età di 68 anni Luca Bosio, conosciutissimo a Fossano per il suo incessante impegno a favore della comunità. Malato da anni, si è spento lunedì sera nella residenza Sant'Antonio di Cuneo, dove si trovava ricoverato.

Lascia la compagna Clara, la figlia Stefania con la sua famiglia, parenti e amici. I funerali saranno celebrati giovedì 1° agosto alle 10, nella chiesa dello Spirito Santo. Sempre qui, domani sera, alle 19.30, sarà recitato il rosario.

Grande il cordoglio in città per la scomparsa di un uomo attivo in tanti ambiti, da quello politico a quello sociale e associativo. Sindacalista per la Fim-Cisl, era stato vice-presidente della Società operaia e presidente dell’associazione Melograno.

Proprio quest'ultima ha condiviso, sulla propria pagina Facebook, alcune righe per ringraziarlo e salutarlo.

"Purtroppo vi dobbiamo dare la triste notizia della scomparsa del nostro caro amico Luca Bosio, per tanti anni Presidente e anima dell'associazione Melograno.

Da pochi mesi lo avevamo insignito della carica di Presidente Onorario, proprio per testimoniare la nostra infinita riconoscenza per tutto quello che ha fatto e costruito.

Ora sta a tutti noi continuare il suo lavoro avendo sempre davanti il suo esempio di dedizione. Il Presidente dell'associazione Ezio Dardanelli e tutto il Direttivo si stringono attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore. Adios Luca, Addio Luca!!!"