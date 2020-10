Un solo disperso accertato in Val Roya. Linee telefoniche ko: nessun contatto con tre operatori di Emmaus

Franco Monnicchi , che dirige la comunità Emmaus di Boves. Tre suoi operatori non danno notizie dalle 16 di ieri pomeriggio, quando erano a circa 10 minuti da Tenda, dove stavano andando per una consegna.

Al momento non sono dispersi, semplicemente non ci sono stati contatti perché le linee telefoniche sono Ko.

Solo una, al momento, la persona dispersa: un malgaro è stato visto dal fratello, mentre veniva trascinato via dalla corrente. L’uomo è stato portato in salvo assieme a 4 pompieri francesi dai vigili del fuoco italiani. Erano bloccati dal lato francese del tunnel. Stanno tutti bene. Le operazioni sono durate ore, per l’impraticabilità della strada.