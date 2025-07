Bivaccava nei giardini di via della Cornice: scatta il provvedimento di allontanamento da parte della Questura di Cuneo

Lo scorso 8 giugno era stata identificata dagli uomini del Comando di Polizia Locale della Città di Mondovì a bivaccare all’interno di una casetta di legno adibita a gioco per bambini nei giardini di via della Cornice. All’arrivo dei militari, la donna (classe 1978, di origine brasiliana e residente in un comune del Savonese) si era poi verbalmente scagliata contro gli operanti, tra lo stupore e l’incredulità di alcuni passanti.

Nella giornata di ieri, allora, la Questura di Cuneo ha emanato l’apposito provvedimento di allontanamento per la suddetta, che per i prossimi tre anni non potrà quindi fare ritorno nella Città di Mondovì senza un’apposita e preventiva autorizzazione.

«Sono grato al Questore di Cuneo, dott. Carmine Rocco Grassi, che come sempre dimostra grande velocità e capacità di intervento» il commento del sindaco Luca Robaldo. «Continuiamo a lavorare con le Forze dell'Ordine, a cui va il ringraziamento dell’intera comunità, per far rispettare le regole di civile convivenza e, al contempo, siamo impegnati nel coinvolgimento e nell'inclusione di coloro che quelle regole si impegnano a rispettarle».