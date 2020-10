A Limone le strade sono fiumi: viabilità in ginocchio in tutta la zona (VIDEO)

La statale 20 del colle di Tenda ha subito danni ingentissimi e nelle prossime ore Anas si occuperà di valutarli, prima di azzardare qualunque ipotesi di ripristino.

Oltre la galleria, in Francia, è un autentico disastro, con la strada che per buona parte non esiste più.

Ma anche le strade del centro di Limone sono devastate. Il Vermenagna, uscito dall'alveo, se le sta portando via tutte e ancora non dà cenno di ritirarsi. A Vernante stanno lavorando i mezzi Anas proprio per cercare di agevolare il rientro del torrente in alveo.

Ma ci vorranno settimane, probabilmente mesi, per ripristinare la viabilità in zona.

Oggi alle 16 arriverà in paese il governatore Cirio, per rendersi conto della situzione con i suoi occhi. Già ieri aveva anticipato che chiederà lo stato di calamità naturale per il Piemonte, chiedendo l'immediato intervento del Governo.