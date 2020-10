E' venuto giù un pezzo del colle di Tenda: la strada non esiste più. E' un vero disastro (FOTO E VIDEO)

E' venuto giù il colle di Tenda. E si è portato via un enorme pezzo di strada in corrispondenza del viadotto. Dal tunnel di Tenda, uscendo sul lato francese, c'è il baratro.

Non si va più da nessuna parte. Sono drammatiche le immagini che ha condiviso Florent Adamo. Restituiscono la devastazione totale al di là del traforo.

Un disastro di proporzioni immani. Per l'Italia e per la Francia, per la provincia di Cuneo e per quella di Imperia. Separate da una strada che non esiste più, mangiata dalla furia di un'alluvione senza precedenti.

Arriva l'ufficialità da parte di Anas della notizia del crollo della strada, la RD6204, prosecuzione in Francia della statale 20, anch'essa devastata dal km 101 circa, già nel territorio di Limone Piemonte. "Prematura, al momento, qualsiasi ipotesi di intervento, anche perché la zona è difficile da raggiungere. Nei prossimi giorni si procederà con la conta dei danni", dichiarano da Anas.

Il comando dei vigili del fuoco di Cuneo parla di numerosi tratti interrotti: "Ieri le persone che sono salite a piedi si sono fortunatamente rifugiate dentro il tunnel. Fuori era tutto distrutto".

E' proprio Florent Adamo a scrivere sul suo profilo Facebook, dove sono state condivise le immagini:

Ieri nell'ambito del mio lavoro ho fatto un sorvolo delle valli del Mercantour per vedere i danni... 😔

Le immagini parlano da sole, le nostre valli sono sfigurate. La violenza e la traiettoria della tempesta hanno causato la rovina di molte opere, principalmente in Vésubie e in Roya (anche se anche le altre valli sono colpite).



Ci vorrà del tempo per ricostruire tutto, ma il lavoro è già iniziato!

State attenti, possono ancora verificarsi movimenti di terreni e infrastrutture fragili possono ancora essere destabilizzate.



Coraggio a tutti in questa prova, il 2020 non è proprio tenero...

https://www.facebook.com/florent.adamo