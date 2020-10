Dronero: un successo la nuova edizione della "Summer Slides"

Si è svolta anche quest’anno, presso l’IC Giolitti di Dronero, l’azione di scuola condivisa del progetto Pari e Dispari - Interventi e metodi per una comunità inclusiva.

Il progetto è stato selezionato da Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e presentato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele in partnership con 51 enti e organizzazioni (cooperative sociali, Consorzi socio-assistenziali, scuole e associazioni del territorio). Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere pari opportunità nell’infanzia, valorizzando ogni bambino e coinvolgendo tutta la comunità educante che gli ruota attorno, genitori, insegnanti, educatori, adulti di riferimento.